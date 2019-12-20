В спорт-клубе «5 элемент» идут обыски в рамках расследования дел по Порошенко

Государственное бюро расследований проводит следственные действия в спортивном клубе «5 элемент» в Киеве и по ряду других адресов в рамках расследования уголовных производств по «Ленинской кузне» и «ситуативной комнате», в которых фигурирует народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко.

«ГБР в пятницу проводит обыски в „5 элементе“ и еще по некоторым адресам», — сказала агентству «Интерфакс-Украина» пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

При этом она уточнила, что следственные действия проходят в рамках расследования уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко — о купле-продаже «Кузни на Рыбальском» и возможном исчезновении материалов из ситуативной комнаты в Офисе президента.

Оперативное сопровождение обысков обеспечивают сотрудники СБУ.