Кучма проголосовал за новые силы и за «перезагрузку»

Экс-президент Украины Леонид Кучма, придя на участок для голосования, заявил, что страна сегодня получает уникальный шанс для «перезагрузки» власти, который нельзя упускать.

«Я убежден, что сегодняшние выборы по всей Украине проходят под таким углом зрения, — люди хотят надеяться, что новая власть придет с новой программой конкретных действий без пустых обещаний», — сказал он.

«Я верю, что сегодня Украина получает шанс для новой перезагрузки. Этот уникальный шанс упустить нельзя. Конечно, я проголосовал за новые силы и за наш народ, способный на огромные свершения», — заявил бывший глава государства.

По мнению Кучмы, разрешение конфликта на Донбассе и установление мира в стране является главным приоритетом нового состава Верховной Рады.

Приоритеты будущей Рады, по его словам, «понятны». «Я думаю, что главный приоритет, как сказал президент в своей речи в парламенте, — мир. Стране нужен мир. Ведь мы все хорошо понимаем: никакие инвестиции из-за рубежа не придут, когда война продолжается на Украине. Чтобы люди жили в покое, чтобы не гибли наши ребята на Донбассе».

Кучма выразил надежду, что президент Владимир Зеленский после подведения итогов выборов в послании к парламенту «даст четкий стратегический план развития Украины». «Мы сегодня его не имеем, поэтому хотелось бы видеть, что действительно есть такой план, кардинальный, по всем проблемам, которые сегодня в Украине существуют, а потом смотреть, как он выполняется. Так что есть надежда», — сказал он.