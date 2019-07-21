С начала перемирия на Донбассе пока не стреляют

Незаконные вооруженные формирования не осуществили ни одного обстрела украинских позиций с момента объявления перемирия в ночь на воскресенье, сообщает Министерство обороны Украины.
«С 00 часов 01 минут по киевскому времени сегодня, 21 июля 2019 года, вдоль всей линии разграничения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях установлен «режим тишины», предусматривающий обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения. Так, с начала этого периода, 21 июля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на линии боевого соприкосновения не зафиксировано. Защитники Украины неукоснительно соблюдают «режим тишины», — говорится в сводке Минобороны об обстановке в зоне проведения Операции Объединенных сил.
В то же время командование Объединенных сил подчеркивает, что подразделения Объединенных сил будут адекватно отвечать на вражеские обстрелы в случае нарушения боевиками режима прекращения огня. «Объединенные силы имеют право и обязаны обеспечить сохранение жизни и здоровья военнослужащих, гражданского населения, не допустить потери территории», — отмечают в Минобороны.
В ведомстве также подтвердили, что утром в воскресенье во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе г.Счастье Луганской области два военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника.
«В результате взрыва воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва. Также, в результате взрыва двое военнослужащих получили ранения. Была проведена эвакуация пострадавших в городскую больницу. Состояние их здоровья — удовлетворительное», — рассказали в Минобороны.
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