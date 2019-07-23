Зеленский уволил глав еще семи районов

Президент Украины Владимир Зеленский уволил семерых глав районных государственных администраций.
Об этом свидетельствуют распоряжения президента от 22 июля № 229-№ 235 включительно.
Причиной увольнений является окончание срока полномочий президента Украины.
В частности, президент уволил:
В.Сукача с должности председателя Каменец-Подольской РГА Хмельницкой области;
В.Зубрицького с должности председателя Стрыйской РГА Львовской области;
А.Иванова с должности председателя Троицкой РГА Луганской области;
В.Сергиенко с должности председателя Новоайдарской РГА Луганской области;
И.Дзюбу с должности председателя Марковской РГА Луганской области;
Н.Чехуту с должности председателя Кременской РГА Луганской области;
С.Иванюченко с должности председателя Белокуракинской РГА Луганской области.
Напомним, 9 июля Владимир Зеленский за один день уволил 70 глав райадминистраций.
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