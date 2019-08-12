Зеленский уволил глав 11 районов Львовской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об освобождении от занимаемых должностей глав одиннадцати районных государственных администраций Львовской области: Бродовской, Буской, Жидачевской, Золочевской, Николаевской, Перемышлянской, Радеховской, Сколевской, Сокальской, Старосамборской и Яворовской.
Соответствующие распоряжения №№ 251/2019-рп — 261/2019-рп от 12 августа опубликованы на официальном сайте главы государства. Все 11 глав райадминистраций уволены с обоснованием «в связи с окончанием срока полномочий президента Украины».
Уволены с занимаемых должностей главы Бродовской райадминистрации Игорь Крыськив (распоряжение № 251/2019-рп), Буской райадминистрации Петр Мороз (распоряжение № 252/2019-рп), Жидачевской райадминистрации Василий Татарин (распоряжение № 253/2019-рп), Золочевской райадминистрации Владимир Недзельский (распоряжение № 254/2019-рп), Николаевской райадминистрации Андрей Коса (распоряжение № 255/2019-рп), Перемышлянской райадминистрации Владимир Танчин (распоряжение № 256/2019-рп), Радеховской райадминистрации Сергей Ивах (распоряжение № 257/2019-рп), Сколевской райадминистрации Богдан Янко (распоряжение № 258/2019-рп), Сокальской райадминистрации Андрей Дяченко (распоряжение № 259/2019-рп), Старосамборской райадминистрации Иван Грысь (распоряжение № 260/2019-рп), Яворовской райадминистрации Игорь Самардак (распоряжение № 261/2019-рп).
В состав Львовской области входит 20 районов и 9 городов областного подчинения.
Напомним, что ранее сегодня Владимир Зеленский уволил 7 руководителей районов Донецкой области.
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