Зеленский сменил глав десяти районов в четырех областях

Президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в 10 районных государственных администрациях на Кировоградщине, Полтавщине, Херсонщине и Черниговщине.

Соответствующие распоряжения № 179/2020-рп — № 194/2020-рп от 19 марта опубликованы на сайте главы государства.

Президент, в частности, освободил и сразу же назначил новых председателей Зиньковской, Котелевской, Оржичской, Чутовской РГА Полтавской области, Новотроицкой РГА Херсонской области и Борзнянской РГА Черниговской области.

Кроме того, уволен председатель Благовещенской РГА Кировоградской области.

Должностные лица были уволены «в связи с истечением срока полномочий Президента Украины».

В то же время Президент назначил еще председателей Глобинской, Лохвицкой и Решетиловской РГА Полтавской области.