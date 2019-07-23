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Экс-замглавы МИД РФ раскрыл подробности планов по продаже Карелии финнам

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Экс-замглавы МИД РФ раскрыл подробности планов по продаже Карелии финнам

Обсуждение возможности продажи Россией Карелии соседней Финляндии действительно велось, хотя никогда не выносилось в публичную сферу в силу «болезненности» данного вопроса и его большей (по сравнению с курильским вопросом) «чувствительностью». Об этом заявил РБК Андрей Федоров, занимавший в 1990–1991 годах пост заместителя министра иностранных дел России.

«Конечно, не было никакой „комиссии“ вокруг этого вопроса, как это передала финская газета Helsingin Sanomat. Форматно это была лишь небольшая рабочая группа, которая заседала в Белом доме и обсуждала целый блок территориальных проблем. Я помню, что в ней участвовали также Сергей Шахрай, Михаил Федотов и другие», — сказал Федоров, ныне возглавляющий Центр политических исследований и консалтинга.

Бывший замглавы российского МИДа отметил, что в начале 1990-х годов, в условиях тяжелейшей ситуации в экономике, когда «в воздухе витали самые фантастические предложения по поиску денег для страны», обсуждение таких вопросов было «обычным делом».

«Совершенно точно были одна или две рабочие записки внутри администрации президента, которые были адресованы Борису Николаевичу Ельцину. Они касались ситуации, которая складывалась по приграничным или спорным территориям», — пояснил Федоров.

По его словам, ситуация с Карелией осложнялась тем, что в этом регионе, который в 1940–1956 годах имел статус союзной республики (в 1956 году Карело-Финская ССР была преобразована в Карельскую АССР и стала частью РСФСР), «какие-то вещи, которые начались в конце 1980-х годов, ожидаемо трансформировались в националистическую напряженность».

По оценкам дипломата, «в случае решительности ельцинской администрации вероятность продажи Карелии составляла бы 80%». «В случае удачной сделки сегодня у РФ уже не было бы нескольких тысяч квадратных километров», — подчеркнул Федоров.

Федоров выразил уверенность в том, что если бы администрация Ельцина все-таки предложила властям Финляндии купить Карелию, то те «бы нашли на это средства». «Речь шла о продаже Карелии за $10 млрд и выше. Другое дело, что финские политики в то время, кажется, просто не понимали, как это можно реализовать на практике», — сказал экс-замглавы российского МИДа.

21 июля Helsingin Sanomat со ссылкой на Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и даже рассчитало сумму, которую можно будет получить за нее с Финляндии, — $15 млрд. На следующий день бывший государственный секретарь РФ Геннадий Бурбулис и экс-министр иностранных дел Андрей Козырев заявили СМИ, что ничего подобного не было.

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В ответ на просьбу журналистов прокомментировать их слова Федоров сказал, что, по всей видимости, и Бурбулис, и Козырев, «видимо, уже просто забыли про это», так как «для них это были второстепенные, если не третьестепенные вопросы». Сам Федоров, по его словам, с Финляндией связан исторически, а «его отец в течение 35 лет курировал финские вопросы от ЦК КПСС».

Он также добавил, что Карелия и в наши дни остается депрессивным регионом РФ и ее просто просто необходимо развивать. «Возможно, одним из решений этого является привлечение финской стороны под какие-то гарантии», — резюмировал бывший дипломат.

Россия, Финляндия, Карелия
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