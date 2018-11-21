Финские националисты требуют у России вернуть Карелию

Финляндия должна потребовать возвращения земель, которые вошли в состав России по итогам Второй мировой войны. Об этом написал в Twitter член партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки.
«На осенней конференции молодежного крыла партии было принято решение объявить, что Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий, включая Карелию, переданных России в конце Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года», — говорится в сообщении.
Хаутамяки также опубликовал карту, согласно которой финские националисты хотят вернуть несколько районов Карелии рядом с Ладожским озером и часть Мурманской области.
Эти территории вошли в состав России по итогам Советско-финской войны (1941 — 1944) и Второй мировой. К СССР отошли часть Карелии, области Салла и Петсамо (ныне Печенга), а также несколько островов в Финском заливе.
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