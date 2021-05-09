Разведка Финляндии заявила о готовности РФ применить войска в Европе

Минобороны Финляндии впервые опубликовало данные о работе военной разведки страны. Как сообщает «Коммерсантъ», в документе говорится об усилении напряженности в Европе из-за «возвращения к силовой политике».
«Россия, например, продемонстрировала способность и готовность использовать, где это необходимо, включая Европу, вооруженные силы для достижения своих целей», — говорится в отчете.
По мнению авторов документа, «прямое использование вооруженных сил для реализации внешнеполитических интересов, как правило, не является основным или наиболее действенным методом». Однако «основные игроки, расположенные рядом с Финляндией, такие как Россия, развивают свой потенциал и занимаются подготовкой войск путем регулярных и масштабных учений», отметили они.
Помимо этого, в финской разведке обратили внимание на то, что Россия продолжает усиливать военное присутствие в Арктическом регионе, который, по мнению авторов документа, в ближайшие годы может превратиться в новую зону противостояния великих держав.
Напомним, что с конца марта Россия стягивала войска к границам Украины. Наращивание войск происходило на фоне обострения ситуации на Донбассе. В Евросоюзе размещение российских военных у границ с Украиной назвали «самым масштабным в истории». По данным внешнеполитической службы ЕС, Россия перебросила туда 100 тыс. военных. В Минобороны РФ концентрацию войск объясняли учениями. В конце апреля глава российского Минобороны Сергей Шойгу приказал вернуть войска с юга России обратно в части.
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