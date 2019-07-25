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У шести кандидатов от «Слуги народа» победу украли двойники

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У шести кандидатов от «Слуги народа» победу украли двойники

Технология двойников, которую задействовали на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля, негативно повлияла на волеизъявление граждан в семи округах, в частности помешав победить шести кандидатам от партии «Слуга народа». Об этом сообщила гражданская сеть «Опора».

Согласно анализу организации, на этих выборах технология двойников использовалась в двух основных формах — регистрация кандидатов с одинаковыми именами и указание в биографии принадлежности к организациям, названия которых дублируют названия политических партий основного кандидата. Например, благотворительной организации «Слуга народа».

Как выяснила «Опора», второй вид махинации на этот раз оказался более эффективным.

По подсчетам сети, на этих выборах баллотировались более 90 кандидатов в 55 одномандатных избирательных округах, которые, будучи самовыдвиженцами, выдавали себя за представителей частного предприятия, общественной или благотворительной организации «Слуга народа» или (значительно реже) «Голоса». Полиция возбудила 34 дела о незаконном использовании брендов партий.

Согласно исследованию, применение технологии двойников в округах № 37, 64, 78, 119, 146, 198, 210 имело негативное влияние на процесс волеизъявления избирателей и требует внимательного изучения и оценки со стороны правоохранительных органов.

Итак, в 37 округе Днепропетровской области с разницей в 1208 голосов самовыдвиженец Дмитрий Шпенов (экс-нардеп, член фракции «Партии регионов») победил представителя «Слуги народа» Игоря Фартушного. При этом пять кандидатов-самовыдвиженцев, которые указали свою принадлежность к организациям, содержащим в названии словосочетание «слуга народа», все вместе получили 11 365 голосов. Кроме того, в этом же округе баллотировался однофамилец Игоря Фартушного, который набрал 1112 голосов.

В Житомирской области в округе № 64 самовыдвиженец Владимир Арешонков (нынешний депутат, член фракции БПП) победил Вячеслава Сигачова из «Слуги народа» с разницей в 640 голосов. В то время как самовыдвиженец Анатолий Арешков, местом работы которого является ЧП «Слуга Народу!», набрал 5872 голоса.

В округе № 78 (Запорожская область) кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александр Пономарев (экс-нардеп, член группы «Воля народа») на 3289 голосов опередил представителя партии «Слуга народа» Виталия Боговина. Его однофамилец, руководитель проектов в общественной организации «Общественное движение «Слуги народа» самовыдвиженец Василий Боговин получил 3860 голосов избирателей.

Выборы в 119 округе на Львовщине выиграл Михаил Бондарь (нардеп 8-го созыва, член фракции «Народный фронт») с перевесом в 140 голосов у кандидата от партии «Слуга народа» Ореста Кавецкого. Самовыдвиженец Виталий Кравчук, который является председателем правления общественной организации «Слуга народа Украины» получил поддержку 2398 избирателей.

В 146 округе на Полтавщине кандидата Феликса Урина, выдвинутого партией «Слуга народа», победил самовыдвиженец Юрий Шаповалов (депутат 7-го и 8-го созывов, член группы «Видродження») с разницей в 2706 голосов. Четверо кандидатов-самовыдвиженцев, которые указали своим местом работы частное предприятие «Слуга народа» набрали все вместе 3641 голос.

В 198 округе Черкасской области кандидат от партии «Слуга народа» Наталья Дьяченко проиграла самовыдвиженцу Сергею Рудыку (депутат 8-го созыва, экс-член партии «Свобода» и член фракции БПП) с разницей в 1015 голосов. В этом же округе баллотировался самовыдвиженец Александр Пылюхно, заместитель директора Всеукраинского благотворительного фонда «Слуга народа», результат которого составил 1395 голосов избирателей.

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В 210 округе Киевской области самовыдвиженец Сергей Коровченко с минимальной разницей в 153 голоса победил тоже самовыдвиженца Бориса Приходько. Третье место по результатам голосования занял Дмитрий Пахомов (партия «Сила людей»), отрыв которого от победителя составил 3243 голоса. При этом двое других кандидатов-самовыдвиженцев, которые указали свою принадлежность к ООО «Слуга народа. Зе!» и Общественного движения «Слуга народа», получили на двоих 5596 голосов избирателей.

досрочные выборы
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