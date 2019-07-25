Рекордную жару в странах Европы показали из космоса

Спутник зондирования Земли Sentinel-3 показал в четверг, как выглядит из космоса рекордно жаркая погода в европейских странах, изображение опубликовало Европейское космическое агентство (ЕКА).
Снимок составлен на основе данных с радиометра Sentinel-3, полученных в четверг. На нем показана температура земной поверхности: особенно высокая температура зафиксирована во Франции, Испании и Италии.
На этой неделе в ряде стран Европы установилась рекордная жара с температурой, превышающей +40 градусов.
В Германии в четверг +41,5, во Франции +42,4, в Бельгии +40,3, в Нидерландах +41,7, в Британии +36,9. Немецкие власти из-за перегрева рек даже отключили АЭС в Нижней Саксонии.
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