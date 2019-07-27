Министром образования может стать Сергей Бабак из партии «Слуга народа»

Глава избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко допускает назначение кандидата в депутаты Верховной Рады по списку партии, директора образовательных программ Украинского института будущего Сергея Бабака министром образования и науки в то время, как Гройсман рассказал, когда Кабмин сложит свои полномочия.

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию Левый берег, передают Українськi Новини.

«Все необходимые компетенции у него есть, он понимает эту сферу, занимался управлением в образовании», — сказал он, отвечая на вопрос, может ли Бабак стать министром образования.

Он отметил, что будущий депутат уже наработал ряд законопроектов в сфере образования и готов работать в профильном комитете.

«Большинство наших предложений по общеобразовательной школе раскрывают и совершенствуют реформу новой украинской школы. Что касается здравоохранения, то отмотать назад реформу будет трудно, но ее надо тщательно проаудировать, потому что к ней больше вопросов, чем к образовательной», — добавил глава штаба.

Корниенко сомневается, что действующий министр образования Лилия Гриневич сохранит должность.