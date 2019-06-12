Киевскую тусовщицу Ирину Панченко исключили из списков «Слуги народа»

25-летняя киевская тусовщица Ирина Панченко, которая по непонятной причине заняла 73-е место в проходной сотне президентской партии «Слуга народа», исключена из списка политсилы. В пресс-службе партии «Слуга народа» подтвердили «Стране», что Ирины Панченко больше нет в списке.

Ирина — дочь бизнесмена Сергея Панченко. Она окончила юридический факультет КНУ им Шевченко. Замечена в самых дорогих салонах Киева, в ночных клубах, ресторанах.

Отметим, что еще один неоднозначный кандидат экс-депутат Одесского городского совета, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак сам отказался баллотироваться на выборах в Верховную Раду по списку партии «Слуга народа»