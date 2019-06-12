Из списка «Слуги народа» вылетел уже третий кандидат

Президент Национальной федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт не будет включен в окончательный список партии «Слуга народа», поскольку решил не баллотироваться на этих парламентских выборах, заявляют в политсиле.
«Информируем о новых изменениях в списке партии „Слуга народа“. Спивак Дмитрий Павлович № 33 и Гутцайт Вадим Маркович № 81 решили не баллотироваться на этих выборах и не будут включены в окончательный список партии», — сообщается в среду на странице партии «Слуга народа» в соцсети Фейсбук.
Ранее в этот день Спивак сам сообщил, что отказался баллотироваться на выборах в Верховную Раду по списку партии «Слуга народа». «Я принял для себя непростое, но обдуманное решение. Я не иду в парламент!» — написал он на своей странице в Фейсбуке.
По какой причине от баллотирования отказался Гутцайт не сообщается.
Также сегодня стало известно, что из списка партии Зеленского исключили киевскую тусовщицу Ирину Панченко.
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