Из списка «Слуги народа» вылетел уже третий кандидат

Президент Национальной федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт не будет включен в окончательный список партии «Слуга народа», поскольку решил не баллотироваться на этих парламентских выборах, заявляют в политсиле.

«Информируем о новых изменениях в списке партии „Слуга народа“. Спивак Дмитрий Павлович № 33 и Гутцайт Вадим Маркович № 81 решили не баллотироваться на этих выборах и не будут включены в окончательный список партии», — сообщается в среду на странице партии «Слуга народа» в соцсети Фейсбук.

Ранее в этот день Спивак сам сообщил, что отказался баллотироваться на выборах в Верховную Раду по списку партии «Слуга народа». «Я принял для себя непростое, но обдуманное решение. Я не иду в парламент!» — написал он на своей странице в Фейсбуке.

По какой причине от баллотирования отказался Гутцайт не сообщается.

Также сегодня стало известно, что из списка партии Зеленского исключили киевскую тусовщицу Ирину Панченко.