Президент Владимир Зеленский уволил Короля Артура с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области.

«Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины», — отмечается в распоряжении Офиса президента Украины.

Напомним, что Зеленский уже поувольнял сотни руководителей районных госадминистраций в связи с окончанием срока полномочий президента Петра Порошенко.