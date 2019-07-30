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ЕБРР выделяет Укрэнерго €150 миллионов

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ЕБРР выделяет Укрэнерго €150 миллионов

Европейский банк реконструкции и развития выделил ЗАО «Укрэнерго» 149 млн евро под государственные гарантии для реализации проекта «Модернизация сети электропередачи Укрэнерго». Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

«АО «Укрэнерго» подписало кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на сумму 149 млн евро под государственные гарантии, принятые Министерством финансов и НКРЭКУ. Заем рассчитан на 15 лет со льготным периодом погашения 4,5 года. Эти средства компания планирует направить для реализации проекта «Модернизация сети электропередачи Укрэнерго», — говорится в сообщении.

В частности, планируется реконструировать 12 подстанций в Западном, Северном, Центральном и Южном регионах. А именно — будет внедрена автоматизированная система управления технологическими процессами на подстанциях (АСУТП).

Речь идет о реконструкции подстанций 750 кВ «Западноукраинская», 400 кВ «Мукачево», 330 кВ «Яворов», 330 кВ «Львов южная», 330 кВ «Нововолынск», 330 кВ «Грабов», 750 кВ «Донбасская», 330 кВ «Миргород», 330 кВ «Купянск», 330 кВ «Николаевская», 330 кВ «Трихаты», 330 кВ «Лесная».

Планируется также заменить 26 трансформаторов с одновременным переходом на современные схемы распределительных устройств.

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Этот комплекс мероприятий значительно повысит эффективность и надежность системы передачи и позволит управлять оборудованием подстанций дистанционно. Ориентировочный срок завершения проекта — 2024 год.

Этот проект — составная Комплексной программы автоматизации подстанций Укрэнерго, утвержденной Минэнерго в январе 2018 года, финансирование которой будет осуществляться также при поддержке Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка и кредитного учреждения для восстановления KfW.

ЕБРР, Укрэнерго
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Вторник, 30 июля 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

Очень показательная история. Которая доказывает, что страна у нас все ещё живая, бурлящая и в чем-то даже по хорошему сумасшедшая. Не чета соседним странам. Особенно РФ и Беларуси с их многолетней необновляемостью управленческих элит. Глобальная, надо сказать, история, которая, полагаю, войдёт в обновленные учебники по «психологии толпы».
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.
Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
политтехнолог

Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
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