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ЕБРР инвестирует 75 млн долларов в евробонды «Укрэнерго»

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ЕБРР инвестирует 75 млн долларов в евробонды «Укрэнерго»

Европейский банк реконструкции и развития инвестирует 75 млн долл.США в еврооблигации «Укрэнерго» для разрешения кризиса с расчетами в секторе возобновляемых источников энергии в Украине.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе ЕБРР.

«ЕБРР инвестирует 75 миллионов долларов США в облигации на 825 миллионов долларов США, выпущенные НЭК Украины „Укрэнерго“, в попытке урегулировать платежный кризис, охвативший сектор возобновляемой энергетики страны.

Это первые облигации, связанные с устойчивостью, выпущенные украинской компанией, а участие ЕБРР как основного инвестора обеспечило комфорт другим институциональным инвесторам, еще больше расширив участие на рынке», — говорится в сообщении.

Вырученные средства покроют всю задолженность по оплате перед производителями возобновляемой энергии.

«Эта инвестиция поможет восстановить доверие к украинскому сектору возобновляемой энергетики и повысит доверие частных инвесторов и финансистов, проложив путь для необходимых инвестиций для поддержки зеленого перехода страны», — добавляют в ЕБРР.

«На сегодняшний день сектор возобновляемых источников энергии в Украине поставил более 8,5 ГВт чистой локальной генерирующей мощности, создавая рабочие места и увеличивая налоговые поступления по всей стране, привлекая при этом более 11 миллиардов евро внутренних и иностранных инвестиций.

Тем не менее, Украина нуждается в большей мощности возобновляемой энергетики для достижения своих целей по декарбонизации. Это соглашение позволит стране продолжить развитие отрасли возобновляемой генерации. ЕБРР гордится тем, что играет ключевую роль в решении сложной ситуации в секторе и помощи Украине продемонстрировать устойчивость, стабильность и предсказуемость своего инвестиционного климата», — заявил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

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Напомним, Кабмин предоставил ЧАО «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» госгарантию на выпуск облигаций в 22,8 млрд грн — средства пойдут на погашение задолженности по «зеленому» тарифу.

ЕБРР, Укрэнерго, зеленая энергетика
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