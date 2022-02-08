Энергосистема Украины будет работать в изолированном режиме 24-26 февраля

Системные испытания Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС) в условиях изолированного от энергосистем граничащих с ней государств режима будут проведены 24-26 февраля, подтвердил глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, следует из сообщения информационно-консультативного ресурса ICIS (Лондон).

«Собеседник ICIS глава оператора системы передачи „Укрэнерго“ Владимир Кудрицкий отметил, что испытания планируются на протяжении 24-26 февраля и предполагают работу в полной изоляции», — указано в сообщении.

Отмечается также, что Украина полностью готова к изолированному режиму в конце февраля, что является частью программы подготовки к синхронизации с ENTSO-E, запланированной на следующий год.

ICIS уточняет, что изолированный режим предусматривает отключение энергосистемы Украины от сетей России и Беларуси на востоке и от Румынии, Венгрии и Словакии на западе (Польша не имеет с Украиной связей, предусматривающих отключение для обеспечения изолированного режима — Ред.), а следующий этап испытаний в изолированном режиме предполагается в июне.

При этом ресурс отмечает, что для обеспечения работы энергосистемы в изоляции Украина накопила около 700 тыс. тонн угля и планирует увеличить эти запасы ориентировочно до 1 млн тонн в следующем месяце.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ранее приняла ряд нормативных актов, регулирующих работу ОЭС Украины в изоляции, в том числе и присоединение «Острова Бурштынской ТЭС» к ОЭС на это время. Согласно нормативным актам регулятора, «Укрэнерго» обязана обнародовать на своем сайте сроки прохождения изоляции за семь дней до ее начала.

Несколькими днями ранее Минэнерго Беларуси отметило, что Украина 24-26 февраля отключит трансграничные с Беларусью линии электропередачи, но это не окажет негативного влияния на белорусскую энергосистему.

Ни в Минэнерго Украины, ни в «Укрэнерго» пока не комментируют сроки прохождения изолированного режима.