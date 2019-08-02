У Зеленского не намерены снимать запрет на российские соцсети

Украина продолжит блокировать российские социальные сети, так как считает их «оружием врага». Об этом заявил советник президента Украины Никита Потураев.
«Есть просто вражеские медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не должны глупостей делать, а защищать наше информационное пространство должны», — сказал он в интервью «Радио Свобода».
Несколько недель назад СМИ обнародовали информацию о том, что ряд украинских провайдеров вернули доступ к российским социальным сетям. Позднее в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что санкции в отношении них продолжают действовать, запрет не снят.
15 мая 2017 года на тот момент действующий президент Петр Порошенко утвердил решение СНБО о расширении санкционного списка в отношении 1228 физических и 468 юридических лиц. В него были включены ряд депутатов Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда. Тогда под запрет на Украине подпали российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», компании Mail.ru, «Яндекс», «Яндекс. Украина».
Документ предписывал «запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети интернет» к данным ресурсам. Также ограничительные меры коснулись компании «1С», специализирующейся на разработке и поставке программ для делового производства, и компании ABBYY, занимающейся разработками в области распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей.
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