Нардеп Потураев получил должность в Раде

Верховная Рада назначила депутата Никиту Потураева (фракция «Слуга народа») председателем комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, Павла Сушко — заместителем председателя соответствующего комитета.

За принятие проекта постановления № 3641 в целом проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226.

Напомним, что 4 июня Рада досрочно прекратила полномочия депутата от фракции «Слуга народа» Александра Ткаченко, который был председателем данного комитета, в связи с его назначением в правительство министром культуры и информационной политики.