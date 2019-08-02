США вводят новые санкции против России по «делу Скрипалей»

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с «делом Скрипалей», пишет Politico со ссылкой на двух американских чиновников.
Первый пакет ограничений в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года Трамп ввел в прошлом году. Этот документ предполагает, что президент должен ввести второй этап ограничений, если нет гарантий, что государство прекратило использовать химоружие.
Введенные в прошлом августе ограничения касались запрета на экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. Речь идет об электронных устройствах двойного назначения и их компонентах, в том числе тех, которые используются в авиационной отрасли. Тогда в Госдепартаменте указывали, что, если Москва в течение трех месяцев не предоставит гарантии, что не использует химоружие, и не согласится на допуск международных экспертов, ее ждет второй раунд санкций.
Он включает шесть возможных мер, из которых президент обязан выбрать хотя бы три. Две меры из них носят символический характер — речь идет о блокировании международной финансовой помощи и запрете для американских банков предоставлять кредиты российским властям. Также среди возможных мер есть одна дипломатическая (понижение статуса двусторонних отношений). А еще три остальные несут потенциально серьезные последствия для экономики и бизнеса: полный запрет на экспорт товаров из США (кроме продовольствия и сельхозпродукции), полный запрет на импорт в Соединенные Штаты и запрет на воздушное сообщение с американской стороной для государственных авиаперевозчиков.
Весной Госдепартамент заявил, что направил госсекретарю Майку Помпео и Трампу законопроект о втором раунде «химических санкций». В конце июля конгрессмены Элиот Лэнс Энгель и Майкл Маккол обратились к главе государства с открытым письмом. Они предложили ввести второй пакет санкций из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери и выразили обеспокоенность тем, что ограничения до сих пор не были введены.
Скрипалей нашли в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери в марте 2018 года. Британия считает Россию причастной к их отравлению, Москва обвинения отрицает.
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