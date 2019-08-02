Большинство россиян одобряют жесткие меры власти на акциях оппозиции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса о несанкционированной акции протеста, которая состоялась в Москве 27 июля. Большинство респондентов согласились с тем, что митинг нужно было разогнать, следует из материалом, опубликованных на сайте ВЦИОМ.
«61% москвичей согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга, среди россиян в целом — 69%», — указывает социологическая организация.
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
При этом организация подсчитала, что об акции протеста, которая прошла 27 июля, знали 83% жителей столицы и 59% жителей других регионов.
Респондентам также задавали вопрос об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые допустили нарушения при выдвижении. С тем, что Мосгоризбирком должен отказать тем, кто допустил нарушения, согласился каждый второй москвич (54%). С тем, что кандидатов, допустивших нарушения, все равно нужно зарегистрировать, согласились 29% опрошенных социологами горожан.
27 июля в столице прошла несогласованная с властями акция «За честные выборы» в поддержку независимых кандидатов, которых Мосгоризбирком не допустил до участия в выборах. Правоохранительные органы и мэр Москвы Сергей Собянин призывали граждан воздержаться от участия в мероприятии. В итоге, по данным полиции, были задержаны 1074 человека.
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