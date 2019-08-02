Большинство арендаторов Киева ищут однокомнатные квартиры

6 из 10 киевских арендаторов ищут однокомнатное жилье, трехкомнатные квартиры пользуются наименьшим спросом среди искателей. Об этом говорится в результатах исследования, которое провели аналитики OLX Недвижимость.
Отмечается, что за первое полугодие 2019 года среди всех отзывов на объявления 58% пришлось на однокомнатные квартиры, 34% — на двухкомнатные, 8% — на трехкомнатные.
С начала года на платформе OLX чаще всего предлагали «однушки» — 29 500 объявлений (47%), на втором месте — «двушки» — 25 000 предложений, далее идут «трешки» — около 9000 объявлений (14%).
Сообщается, что самым бюджетным районом Киева является Деснянский — однокомнатная квартира обойдется в 6500 грн в месяц, а за цену трехкомнатной (9800 грн) уже можно снять «однушку» в Шевченковском, который является вторым по стоимости аренды жилья в Киеве.
Самые дорогие квартиры находятся в Печерском районе: здесь стоимость трехкомнатного жилья составляет 40 600 грн.
По данным аналитики, однокомнатные и двухкомнатные квартиры дешевле всего было снимать в начале года, ведь к летнему сезону они выросли в цене. В июне стоимость аренды «двушек» выросла на 4%, однокомнатных — 2%.
Ситуация с «трешками» противоположная — квартиры дорожали в начале года, прирост составил почти 5%, а к лету изменения не прослеживались.
«Если сравнивать среднюю стоимость квартир первого полугодия 2019 и 2018 годов, то очевиден рост цен на все виды жилья. Например, „однушки“ выросли на 43% в среднем, „двушки“ — 30%, а трехкомнатные выросли почти на половину, прирост составил 44%», — свидетельствуют результаты исследования.
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