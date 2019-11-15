В России окончательно запретили сдавать квартиры посуточно

Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении поправок в утвержденные правительством Правила пользования жилыми помещениями. В соответствии с документом, размещенным на официальном портале правой информации, «жилое помещение в многоквартирном доме» запрещено использовать для «предоставления гостиничных услуг», сообщают российские СМИ.
Таким образом, вне закона в РФ оказалась посуточная аренда квартир.
Отметим, что в апреле 2019 года запрет на использование квартир для предоставления госетиничных услуг был прописан в российском Жилищном кодексе. Кроме того, летом были внесены изменения в Правила предоставления гостиничных услуг, в соответствии с которыми сфера их действия была распространена и на аренду квартир.
На долгосрочную аренду квартир, когда арендатор регистрируется по месту проживания, запрет не распространится.
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