Богдан подозревает спецслужбы в своем «увольнении»

Глава Офиса Президента Андрей Богдан подтвердил тот факт, что он все-таки писал заявление на увольнение, но как его снимок появился в интернете, ему неизвестно. Об этом Богдан сказал в Ивано-Франковске, где сегодня с рабочей поездкой находится президент Владимир Зеленский.
«Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете, не знаю. Может — журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб», — сказал Богдан.
На вопрос, есть ли у Богдана желание уволиться, он ответил: «Желание мое мало от чего зависит. Президент может подписать такое заявление в любой момент».
Как сообщалось, накануне СМИ распространили противоречивую информацию относительно заявления об увольнении руководителя ОП Андрея Богдана. В свою очередь Зеленский в пятницу, 2 августа, сказал, что заявления об увольнении написали заранее все члены его команды, и он их подпишет, если те не смогут справиться с работой.
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