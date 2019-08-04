Иран задержал очередной иностранный танкер в Персидском заливе

Иран задержал в среду иностранное судно около острова Фарси в Персидском заливе с контрабандным топливом, судно перевозило топливо в арабские страны. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al-Mayadeen в Telegram-канале со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана).

По его информации, на судне находилось 700 тыс. л контрабандного топлива. Как указывает канал, были задержаны семь моряков-иностранцев.

Как в свою очередь информирует агентство Mehr, КСИР произвел задержание судна по указу иранских судебных чиновников после того, как убедился в том, что танкер занимается контрабандой топлива. Задержанное судно было переведено в иранскую провинцию Бушер, груз доставлен в департамент Национальной иранской компании по распределению нефтепродуктов, расположенный в той же провинции.

Напомним, что 19 июля агентство IRNA сообщило о задержании шедшего под британским флагом танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил". Позднее власти Ирана заявили, что танкер был вовлечен в инцидент с иранским рыболовецким судном, все члены экипажа находятся в порту Бендер-Аббас и не будут отпущены до окончания расследования.