США разместили в Персидском заливе эсминец с ракетами

Соединенные Штаты разместили у северо-восточного побережья Саудовской Аравии эсминец, вооруженный ракетами класса «земля — воздух», сообщает CBS со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, таким образом США хотят закрыть брешь в противовоздушной обороне королевства, которой воспользовался Иран при нападении на объекты нефтяной компании Saudi Aramco.

В мае на фоне обострения отношения Вашингтона и Тегерана в пролив направились эсминцы USS McFaul и USS Gonzalez. Такое решение Штаты приняли после конфликта на фоне серии обоюдных задержаний танкеров в Ормузском проливе. Сейчас же Вашингтон отреагировал на атаку 14 сентября нефтяных объектов с помощью десятка беспилотников в Саудовской Аравии.

О своей причастности к нападению заявили хуситы из движения «Ансар Аллах», при этом США обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран свою причастность отрицает.