СМИ сообщили о выводе американских войск из Персидского залива

Вывод войск из Персидского залива является первым этапом по смене стратегии военного присутствия США на Ближнем Востоке на фоне участившихся атак на Саудовскую Аравию со стороны Йемена и Ирака.

Собеседники газеты рассказали, что США уже передислоцировали из Персидского залива три батареи ракетных комплексов Patriot, в том числе, и с авиабазы «Принц Султан» в Саудовской Аравии.

Кроме того, из залива уйдет американский авианосец, а также радио-локационные подразделения. Их передислоцируют в другие части земного шара в соответствии с военными целями США. Источники WSJ не исключили и другие варианты сокращения вооруженных сил в районе Персидского залива.

В частности, некоторые подразделения, в том числе, беспилотники и противоракетные установки могут быть передислоцированы в районы контроля за основными стратегическими противниками США, включая Китай и Россию.

По данным издания, на конец 2020 года в регионе находилось около 50 тыс. американских солдат. Переброска ракетных батарей, авианосца и других подразделений означают, что регион покинут несколько тысяч военнослужащих.