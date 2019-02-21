Зеленский обещает не возвращать Приватбанк Коломойскому в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что в случае своей победы на выборах не вернет Приватбанк его бывшему владельцу Игорю Коломойскому. Об этом сообщил бывший министр финансов Александр Данилюк после встречи с кандидатом.
По словам Данилюка, его встреча с Зеленским, которого часто называют ставленником Коломойского, была посвящена теме построения либеральной экономики в стране.
«Конечно, инициировал и вопрос о национализации Приватбанка, а также связей с Коломойским. Получил ответ, что не для того он идет в президенты, чтобы возвращать Приватбанк. Надеюсь, это был искренний ответ. Сейчас столько серьезных вызовов и возможностей, что будет просто глупо и безответственно променять их на коврижки», — написал экс-министр в четверг в Facebook.
Данилюк принимал непосредственное участие в национализации Приватбанка. Это произошло в конце 2016 года на основании решения правительства, которое объявило, что банк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам в размере порядка $5,5 млрд.
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