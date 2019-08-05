Зеленский поговорил по телефону с новым премьером Британии

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном дальнейшее развитие украинско-британских двусторонних отношений, в частности, после выхода Великобритании из состава ЕС, а также о необходимости интенсификации контактов на высшем уровне.

Как сообщается на официальном сайте главы украинского государства, в ходе телефонного разговора в понедельник Зеленский поздравил Джонсона с убедительной победой на недавних выборах лидера Консервативной партии Великобритании и поблагодарил британское правительство за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также помощь нашей стране в осуществлении реформ и усилении обороноспособности.