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Джонсон заявил о готовности Британии дать убежище руководству Украины

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Джонсон заявил о готовности Британии дать убежище руководству Украины

Великобритания готова дать президенту Украины Владимиру Зеленскому и членам правительства убежище, если им понадобится безопасное место, заявил британский премьер Борис Джонсон в парламенте.

«Конечно, мы предоставим всю поддержку, которую можем», — сказал он.

Великобритания в координации с США заморозит активы ВТБ, заявил также в четверг в британском парламенте премьер-министр Борис Джонсон.

«Сегодня в координации с США мы полностью замораживаем активы ВТБ», — сказал Джонсон.

Кроме того, Джонсон объявил о санкциях в отношении российской авиакомпании «Аэрофлот».

«Мы также вводим запрет для „Аэрофлота“ в Великобритании», — добавил премьер.

Джонсон заявил, что планирует закрыть доступ российским банкам к британской финансовой системе, а также ограничит размер вкладов граждан РФ в британских банках

Экспорт из Великобритании в Россию товаров двойного назначения, в том числе технологических, будет остановлен, заявил также Джонсон.

«Мы подготовим новый законопроект, чтобы запретить экспорт всех товаров двойного назначения в Россию, включая ряд элитного и важного технологического оборудования в таких секторах, как электроника, телекоммуникации и аэрокосмическом секторе», — заявил Джонсон во время выступления в палате общин.

Он отметил, что законопроект будет готов на следующей неделе.

Джонсон не исключил, что в дальнейшем удастся рассмотреть возможность отключения России от системы SWIFT, однако признал, что такое возможно лишь при согласии всех партнеров Лондона.

«В том, что касается SWIFT, то ничего не исключено. Однако здесь жизненно важно, чтобы мы действовали вместе (с союзниками и партнерами — Ред.)», — сказал он, выступая в парламенте.

Борис Джонсон, Владимир Зеленский, война с Россией
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Комментарии (1)
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Татьяна Ткачук
Татьяна Ткачук 18 минут назад

А тут будет другая власть? Заманчиво!

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Четверг, 24 февраля 2022
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