Зеленский поблагодарил Джонсона за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьера Великобритании Бориса Джонсона за поддержку и единство с Украиной.

«Ценю поддержку Великобритании и спасибо Борису Джонсону за единство с Украиной! Для нас это очень важно, особенно сейчас! Объединяем усилия для сохранения мира! #Вместе сильнее», — написал Зеленский на своей странице в Твиттере.