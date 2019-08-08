СМИ сообщили о задержании директора ГП «Оператор рынка» Евдокимова

Национальное антикоррупционное бюро задержало директора ГП «Оператор рынка», бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Владимира Евдокимова.

Об этом сообщают источники ЭП в правоохранительных огрганах.

По их словам, Евлокимова задержали по делу по формуле «Роттердам +».

Подозрения готовы Дмитрию Вовку и еще трем работникам НКРЭКУ, а также двум топ-менеджерам ДТЭК, заявляют источники.

Напомним, что ранее НАБУ провело обыски в центральном офисе инвестиционной группы ICU в Киеве в рамках так называемого дела «Роттердам+».

По данным НАБУ, после принятия НКРЭКУ Порядка формирования прогнозной ОРЦ электроэнергии (формулы «Роттердам+») стоимость купленных ICU евробондов ДТЭК возросла на 60%.

«Указанные факты могут свидетельствовать о том, что благодаря принятому главой и членами НКРЭКУ постановлению № 289 стоимость купленных ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd. еврооблигаций DTEK Finance plc. значительно выросла, что позволило неустановленным следствием лицам, в интересах которых действовала НКРЭКУ, получить сверхприбыли», — говорится в материалах НАБУ.

В ICU опровергают все обвинения и заявляют: все операции были рыночными и осуществлены в полном соответствии с законодательством.