СМИ сообщили о задержании директора ГП «Оператор рынка» Евдокимова

Национальное антикоррупционное бюро задержало директора ГП «Оператор рынка», бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Владимира Евдокимова.
Об этом сообщают источники ЭП в правоохранительных огрганах.
По их словам, Евлокимова задержали по делу по формуле «Роттердам +».
Подозрения готовы Дмитрию Вовку и еще трем работникам НКРЭКУ, а также двум топ-менеджерам ДТЭК, заявляют источники.
Напомним, что ранее НАБУ провело обыски в центральном офисе инвестиционной группы ICU в Киеве в рамках так называемого дела «Роттердам+».
По данным НАБУ, после принятия НКРЭКУ Порядка формирования прогнозной ОРЦ электроэнергии (формулы «Роттердам+») стоимость купленных ICU евробондов ДТЭК возросла на 60%.
«Указанные факты могут свидетельствовать о том, что благодаря принятому главой и членами НКРЭКУ постановлению № 289 стоимость купленных ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd. еврооблигаций DTEK Finance plc. значительно выросла, что позволило неустановленным следствием лицам, в интересах которых действовала НКРЭКУ, получить сверхприбыли», — говорится в материалах НАБУ.
В ICU опровергают все обвинения и заявляют: все операции были рыночными и осуществлены в полном соответствии с законодательством.
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