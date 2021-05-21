Дело «Роттердам+» закрыли в четвертый раз, НАБУ оспорит решение прокурора САП

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) оспорит решение прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об очередном закрытии дела «Роттердам+».
«Решение нового старшего группы прокуроров Дениса Демкива о закрытии, так называемого, дела „Роттердам+“ 20 мая 2021 года вызывает сомнения в его объективности. (...) НАБУ оспорит решение о закрытии дела к и.о. руководителя САП», — сообщается на странице НАБУ в Facebook в пятницу.
Согласно сообщению, решение о закрытии дела было принято в нерабочее время, без консультаций с детективами и надлежащего изучения его материалов.
«Судьбу дела „Роттердам+“ должен решить суд. Только так можно исследовать полноту и убедительность собранных детективами НАБУ доказательств и предоставить им справедливую оценку», — подчеркнули в ведомстве.
Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в начале мая заявила об отсутствии рабочей коммуникации между детективами НАБУ и прокурорами САП в деле «Роттердам+» и замене старшего группы прокуроров Виталия Пономаренко в этом уголовном производстве.
При этом Венедиктова подчеркнула, что не намерена «игнорировать статус этого дела и степень его чувствительности для гражданского общества».
Прокурор САП Пономаренко трижды принимал решение о закрытии уголовного производства в отношении должностных лиц регулятора НКРЭКУ известного как «дело «Роттердам +». В октябре 2020 года дело возобновил Высший антикоррупционный суд, в январе и апреле 2021 года — и.о. главы САП.
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