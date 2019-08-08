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За делом Окружного админсуда стоит желание прошлой власти сохранить влияние на судей, - юрист

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За делом Окружного админсуда стоит желание прошлой власти сохранить влияние на судей, - юрист

Причиной внимания так называемых антикоррупционных органов к Окружному админсуду Киева (ОАСК) может быть желание отельных лиц из прошлой власти сохранить и упрочить влияние на Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС), а через нее на весь судебный корпус. Об этом заявил адвокат, старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

«На мой взгляд это попытка прошлой власти сохранить свое влияние на судебную систему, сохранить членов ВККС — людей, которые имеют непосредственное влияние на судей, определяют кого назначать, кого куда переводить и таким образом формируют судейский корпус», — отметил он.

«На сегодняшний день стоит очень большой вопрос относительно назначения очень большого количества судей. И для того, чтобы иметь возможность влиять на эти назначения, прошлой власти нужно каким-то образом сохранить свое влияние в ВККС, в чем им могут помешать решения Окружного админсуда (ОАСК рассматривает вопросы полномочий членов ВККС — Ред.)», — напомнил юрист.

«Учитывая фигурантов дела, а это ГПУ и НАБУ, которые непосредственно назначались и контролировались президентом Порошенко, я не думаю, что каким-то образом сегодняшняя власть причастна к этому вопросу», — добавил Кравец.

При этом адвокат считает бессмысленными обвинения, которые звучат в адрес судей Окружного админсуда.

«Все эти обвинения НАБУ и САП о наличии конфликта интересов или искусственного создания конфликта интересов выглядят довольно странно, в связи с тем, что конфликт интересов у судей определяет исключительно Совет судей. Совет судей никаких выводов по этому поводу не делал. За него это сделали Департамент спецрасследований ГПУ и НАБУ, а также отдельные грантовые организации. Это во-первых. Во-вторых, согласно украинскому законодательству, не существует коллективного конфликта интересов, на который сейчас ссылаются эти правоохранительные органы. Его просто нет. Может быть индивидуальный конфликт интересов, а коллективного конфликта интересов, о котором заявили так называемые специалисты НАБУ и САП, и наш генпрокурор — его в природе не существует. Это прямо указано в законодательстве. Поэтому громкие заявления относительно смонтированных пленок, записей в кабинетах судей ОАСК, это, с одной стороны, месть представителей НАБУ и ГПУ суду, рассматривающему дела, касающиеся их интересов. С другой стороны, это полное отсутствие профессионализма в действиях этих правоохранительных органов», — заявил Кравец.

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По этой причине он полагает, что «антикоррупционные органы» нужно просто расформировывать, а не создавать какие-то новые или перезагружать.

«Они в Украине не нужны, они не работают и никогда не будут работать. Все эти органы со специальным статусом будут исключительно использоваться в интересах определенных политических групп», — предрекает специалист.

«И я не поддерживаю идеи отставки, я поддерживаю идею привлечения их нынешних руководителей к уголовной ответственности. Потому что отставка это определенная привилегия. Лица, нарушившее закон, не должны иметь привилегию уйти в отставку. Нет, они должны предстать перед судом за те преступления, которые они совершили перед народом Украины. Это и нерасследование дел Майдана, и вмешательство в деятельность судебных органов, и фактически работа, на мой взгляд, в интересах иностранных спецслужб. Это то, что продемонстрировали все эти антикоррупционные органы», — добавил он.

Ростислав Кравец, ОАСК
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