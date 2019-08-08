Германия готова активизировать переговоры в «нормандском формате»

Федеральное правительство Германии подтвердило готовность к активизации нормандского переговорного процесса, сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
«Федеральное правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех военных в результате обстрела под Павлополем и подтвердил готовность к активизации нормандского переговорного процесса», — написал Мельник в Твиттер в четверг.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 7 августа провел телефонные разговоры с президентом России и Франции — Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном -, во время которой проинформировал о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела боевиков на Донбассе, а также призвал лидеров стран «нормандской четверки» безотлагательно провести встречу.
Согласно информации пресс-службы президента Украины, президент Франции сообщил, что свяжется с Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.
В свою очередь Елисейский дворец проинформировал, что президент Франции поднимет эту тему во время переговоров с Путиным 19 августа.
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