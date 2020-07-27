Новых дат встреч министров «нормандского формата» пока нет

Вопрос о дате возможной встречи министров стран «нормандского формата» по урегулированию ситуации на Донбассе пока остается открытым, заявил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер.
«Никаких новых дат пока нет, работа продолжается», — сказал Бургер в понедельник, отвечая на вопрос «Интерфакса».
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин 26 июля обсудили по телефону выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже. Договоренности касаются планов реализации минского соглашения по урегулированию ситуации в зоне конфликта.
В «нормандский формат» урегулирования ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина и Франция.
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