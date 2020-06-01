Кулеба, Ермак, Резников и Таран едут в Берлин для обсуждения ситуации на Донбассе

Украинская делегация во вторник, 2 июня, посетит с рабочим визитом Федеративную Республику Германия для обсуждения ситуации на Донбассе, инициатив по деоккупации Крыму и результатов договоренностей «нормандского формата».
Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, участие в визите примет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. В состав украинской делегации также войдут вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква и другие должностные лица.
Так, в Берлине запланированы встречи с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Яном Гекер, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Отмечается, что в ходе визита стороны обсудят ряд важных аспектов двустороннего сотрудничества, политику безопасности и гуманитарной ситуации на востоке Украины, выполнение договоренностей декабрьского саммита «Нормандского формата» на уровне глав государств и правительств, инициативы по деоккупации Крыму, а также пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID 19.
Кроме того, по результатам переговоров министров иностранных дел Украины и ФРГ запланирована их совместная пресс-конференция.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016