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Кулеба, Ермак, Резников и Таран едут в Берлин для обсуждения ситуации на Донбассе

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Кулеба, Ермак, Резников и Таран едут в Берлин для обсуждения ситуации на Донбассе

Украинская делегация во вторник, 2 июня, посетит с рабочим визитом Федеративную Республику Германия для обсуждения ситуации на Донбассе, инициатив по деоккупации Крыму и результатов договоренностей «нормандского формата».

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, участие в визите примет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. В состав украинской делегации также войдут вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква и другие должностные лица.

Так, в Берлине запланированы встречи с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Яном Гекер, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Отмечается, что в ходе визита стороны обсудят ряд важных аспектов двустороннего сотрудничества, политику безопасности и гуманитарной ситуации на востоке Украины, выполнение договоренностей декабрьского саммита «Нормандского формата» на уровне глав государств и правительств, инициативы по деоккупации Крыму, а также пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID 19.

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Кроме того, по результатам переговоров министров иностранных дел Украины и ФРГ запланирована их совместная пресс-конференция.

Донбасс, нормандский формат, ФРГ
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