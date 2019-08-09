В Украине второй месяц подряд зафиксирована дефляция

Потребительские цены в Украине в июле 2019 года снизились на 0,6% по сравнению с июнем. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.
В годовом измерении инфляция составила 9,1%.
В июне 2019 года также была зафиксирована дефляция — 0,5%.
Базовая дефляция в июле по сравнению с июнем 2019 года составила 0,1%. В июне показатель базовой инфляции равнялся 0%.
На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,7%.
Больше всего подешевели овощи — на 13,6%. На 0,3-0,1% снизились цены на молоко, продукты переработки зерновых, сметану, подсолнечное масло, сыры, масло. В то же время на 15,2% подорожали яйца, на 2,9-0,7% — сахар, фрукты, хлеб, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, в т. ч. на табачные изделия — на 1,6%, алкогольные напитки — на 0,5%.
Одежда и обувь подешевели на 4,5%.
Снижение тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,3% произошло за счет снижения цен на природный газ на 10,4%. Вместе с тем произошло повышение тарифов на водоснабжение на 0,8%, содержание домов и придомовых территорий — на 0,5%, канализацию — на 0,4%.
Цены на транспорт в целом снизились на 1,1% в основном из-за удешевления топлива и масел на 3,2% и автомобилей на 1,1%.
Напоминим, что рост потребительских цен в Украине в 2018 году составил 9,8%, в 2017 году — 13,7%. Прогноз Национального банка предполагает снижение годовой инфляции до 6,3%.
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