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В Украине впервые с 1991 зафиксирована дефляция в декабре

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В Украине впервые с 1991 зафиксирована дефляция в декабре

Впервые за годы независимости Украины в декабре была зафиксирована дефляция. Об этом сообщает в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

В частности, Милованов прокомментировал публикацию Госстата о падении цен в декабре 2019 и замедлении годовой инфляции 4,1%, что ниже целей Национального банка Украины.

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«Согласно обнародованным данным Госстата, впервые за годы независимости Украины в декабре на потребительском рынке наблюдалась дефляция — цены снизились на 0,2% (ранее в декабре фиксировался только рост цен, в частности, самый низкий рост составил 0,2% в 2011-2012 гг.)», — отметил министр.

По его словам, в годовом исчислении потребительская инфляция продолжила стремительно замедляться — до 4,1% (по сравнению с 5,1% в ноябре) и в итоге была близка к нижней границе целевого диапазона 5% +/- 1в.п. В целом по итогам 2019 потребительская инфляция ниже как прогноза в начале декабря — 4,5%, так и прогноза середины октября (правительственный прогноз — 6,7%).

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Базовый индекс потребительских цен снизился на 0,3% (в годовом исчислении замедлил рост до 3,9% по сравнению с 4,8% в ноябре), небазовый индекс потребительских цен по расчетам Минэкономики снизился на 0,1% (в годовом исчислении замедлил рост до 4,3% по сравнению с 5,6% в ноябре).

Нетипичное для декабря снижение цен вызвано:

существенной ревальвацией гривны (только на протяжении декабря среднемесячный обменный курс гривны к доллару США укрепился на 3,1%), что создавало дефляционное влияние на внутренние цены (снизились цены на преимущественно импортные товары: фрукты , одежда и обувь, бытовую технику, фармацевтическую продукцию, топливо и масла, автомобили и др.)

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снижением цены на природный газ для нужд населения на 11,2% (с начала года цены снизились на 28,7%).

Милованов добавил, что насыщение отдельных сегментов продовольственного рынка нивелировало рост цен на рынке молочных продуктов. Это позволило сломать сезонность продовольственного рынка и оставить цены неизменными по сравнению с предыдущим месяцем.

Минэкономики, дефляция, Тимофей Милованов
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