Трамп против девальвации доллара, но ждет снижения ставки ФРС

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что не будет девальвировать американский доллар на фоне нарастающего торгового и валютного противостояния с Китаем. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отвечая на вопрос, не планирует ли он девальвировать доллар, Трамп сказал: «Нет, нам не потребуется этого делать». «У нас самая надежная валюта в мире, — добавил президент США. — Мы располагаем стандартом для всего мира».
Он уточнил, что если Федеральная резервная система США несколько снизит базовую ставку, то «это автоматически немного понизит доллар».
«Я бы хотел видеть понижение ставки на один процентный пункт или даже немного больше», — заявил Трамп. По мнению президента, рост американской экономики сдерживается сейчас ФРС. «Мы скованы по рукам Федеральной резервной системой», — утверждал Трамп.
В минувший четверг президент Трамп выразил обеспокоенность укреплением обменного курса американского доллара, которое отрицательно влияет на конкурентоспособность американских компаний, и возложил ответственность за это на ФРС. Он написал об этом на своей личной странице в сети Twitter.
Народный банк Китая в четверг понизил курс валюты юаня на 43 базисных пункта, до 7,0039 юаня за доллар, минимального значения с 21 апреля 2008 года. Девальвация юаня к американской валюте длится уже шестой рабочий день подряд, впервые с 2008 года обменный курс пробил психологическую отметку в 7,0.
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