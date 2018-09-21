Число жертв крушения парома в Танзании превысило сто человек

Тела более 100 погибших были обнаружены после крушения парома на озере Виктория на севере Танзании. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Ранее AFP сообщало о 79 жертвах.

Паром затонул между островами Юкора и Буголора, а на борту судна находилось свыше 400 человек. Согласно информации портала Africa News, паром перевернулся за несколько метров до места швартовки.

Это не первый подобный случай.

21 мая 1996 года в результате крушения парома «Букоба» на озере Виктория около танзанийского порта Мванза погибло более 500 человек. Основной причиной ЧП была названа перегруженность парома.