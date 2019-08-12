Зеленский уволил глав семи районов Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об освобождении от занимаемых должностей глав семерых районных государственных администраций Донецкой области: Бойковской, Добропольской, Константиновской, Никольской, Покровской, Славянской и Ясиноватской.
Соответствующие распоряжения №№ 244/2019-рп — 250/2019-рп от 12 августа опубликованы на официальном сайте главы государства. Все семь глав райадминистраций уволены с обоснованием «в связи с окончанием срока полномочий президента Украины».
Уволены с занимаемых должностей главы Бойковской райадминистрации Александр Романюк (распоряжение № 244/2019-рп), Добропольской райадминистрации Дмитрий Кирносов (распоряжение № 245/2019-рп), Константиновской райадминистрации Наталия Винниченко (распоряжение № 246/2019-рп), Никольской райадминистрации Олег Решетняк (распоряжение № 247/2019-рп), Покровской райадминистрации Анатолий Шишко (распоряжение № 248/2019-рп), Славянской райадминистрации Евгений Данилюк (распоряжение № 249/2019-рп), Ясиноватской райадминистрации Николай Коваленко (распоряжение № 250/2019-рп).
В состав Донецкой области входит 19 районов (из них 14 находятся на подконтрольной правительству территории) и 28 городов областного подчинения (из них 15 — на подконтрольной территории). На линию разграничения с неподконтрольной территорией выходят Бахмутский, Константиновский, Ясиноватский, Марьинский и Волновахский районы.
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