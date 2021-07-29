Зеленского завтра ждут в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 июля, совершит рабочую поездку в Донецкую область, сообщает Донецкая областная государственная администрация в соцсети Facebook.

«30 июля 2021 года состоится рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую область. Приглашаем представителей СМИ и просим пройти аккредитацию до 16:00 29 июля 2021 года», — указывается в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что СНБО в пятницу проведет выездное заседание в Донецкой области. Ожидается, что он рассмотрит ситуацию на линии соприкосновения и комплекс вопросов, связанных с охраной государственной границы.