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Глава Нацбанка утаил в декларациях имущества на 18 миллионов

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Глава Нацбанка утаил в декларациях имущества на 18 миллионов

Национальное агентство по предупреждению коррупции обнаружило признаки декларирования недостоверной информации чиновниками на сумму более 250 прожиточных минимумов.

О таких результатах полных проверок деклараций НАПК сообщило Национальному антикоррупционному бюро и Национальной полиции.

Обнаружены недостоверные сведения в декларациях главы Национального банка Якова Смолия, заместителя министра энергетики и угольной промышленности Анатолия Корзуна, бывшего первого заместителя главы Государственного агентства рыбного хозяйства Владимира Фалея и главы Бильмацькой районной госадминистрации Запорожской области Артема Попова.

По результатам проверки деклараций Якова Смолия за 2015, 2016 и 2017 годы было установлено, что чиновник указал недостоверные сведения о стоимости на дату приобретения в собственность доли трех нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав.

Кроме того, он не отразил информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности, и средства, размещенные им и женой на банковских счетах.

Общая сумма недостоверных сведений в декларациях Смолия за 2015, 2016 и 2017 годы составляет болем 8,5 млн грн, 6,6 млн грн грн и более 3,2 млн грн соответственно.

Анатолий Корзун, подавая декларацию за 2016 год, отметил недостоверные сведения о стоимости жилого дома в Киеве, который принадлежит ему на праве собственности, и не задекларировал доход жены, полученный в виде наследства. Общая сумма недостоверных сведений в декларации составляет почти 450 тыс. гривен.

Владимир Фалей, подавая декларацию за 2016 год, не указал сведения об имеющемся у него финансовом обязательстве перед банком. Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 1,8 млн гривен.

Об этих правонарушениях НАПК сообщило НАБУ.

А полиции сообщили, что Артем Попов в декларации за 2016 год указал недостоверные сведения о стоимости приобретенного им автомобиля, а также наличии корпоративных прав у его матери. Недостоверные сведения в декларации тянут на более чем 1,1 млн грн.

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Ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц устанавливает ст. 366-1 УКУ: штраф 2,5-3 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 х годов.

НАПК, Яков Смолий
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