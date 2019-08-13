Еще один люкосвый бренд был вынужден извиняться перед Китаем

Компании Givenchy и Coach вслед за Versace извинились перед китайскими покупателями за футболки, на которых была изображена карта КНР. Таким образом они отреагировали на требования бойкотировать их продукцию, сообщает BuzzFeed.
Givenchy, которая на своих футболках отметила Гонконг и Тайвань как независимые от КНР территории, предпочла принести извинения в китайской социальной сети Weibo. «Мы приносим извинения за ошибки, которые стали причиной обсуждения пользователей. Мы должны нести ответственность за допущенную небрежность. Givenchy всегда уважала территориальную целостность Китая и твердо придерживалась принципа единого Китая», — говорится в сообщении.
Извинение Coach появилось в Twitter. Там отметили, что «неаккуратность» в дизайне футболок была допущена еще в 2018 году, после чего вся партия была снята с продажи.
Ранее с аналогичными извинениями выступила и Versace, на футболках которой отдельными от Китая территориями были показаны Гонконг и Макао.
Изображения футболок стали циркулировать в социальных сетях в минувшие выходные. В Weibo вслед за этим последовали призывы к бойкоту продукций трех модных домов. О разрыве контрактов с компаниями заявили и китайские поп-звезды, ранее рекламировавшие их продукцию. Среди них певец Янг Ми, а также супермодель Лю Вен, которая занималась продвижением Coach. Последняя извинилась и перед своими поклонниками за «неразборчивость в выборе рекламодателя».
Это уже не первый подобный случай. Например, в мае Gap извинялась за то, что изображала карту Китая, не включая в нее Тайвань и Южный Тибет. Позже извиняться пришлось и японской Asics за опубликованную на своем англоязычном сайте карту КНР без Гонконга и Тайваня.
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