Новый «Король лев» стал самым кассовым мультфильмом в истории

Римейк известного мультфильма Disney «Король лев» 1994 года стал самым кассовым анимационным фильмом в истории. Об этом свидетельствуют данные Box Office Mojo.

Король лев" Джона Фавро смог собрать в мировом прокате 1 миллиард 335 миллионов долларов. Таким образом мультфильм обошел предыдущего рекордсмена — картину «Холодное сердце», заработавшую 1 миллиард 277 миллионов долларов.

Кроме того, фильм занял 12 строчку в рейтинге самых коммерчески успешных фильмов.

Первое место в списке занимает блокбастер Marvel «Мстители: Финал» с доходом 2 миллиарда 790 миллионов долларов.