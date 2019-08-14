В США запретили брать на борт самолетов некоторые ноутбуки Apple

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило проносить на борт самолетов рейсов американских авиакомпаний отдельные модели ноутбуков MacBook Pro, в отношении которых производитель принял решение об отзыве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщении FAA.
«FAA осведомлено об отозванных батареях, которые используются в некоторых ноутбуках Apple MacBook Pro», — приводит агентство сообщение авиационных властей США. В нем также сказано, что FAA «предупредило авиакомпании об отзыве».
В июне Apple заявила, что отзывает часть 15-дюймовых MacBook Pro, поскольку их батареи могут перегреваться и приводить к возгоранию. Устройства, подлежащие отзыву, были проданы в период с сентября 2015 года по февраль 2017-го, сообщал производитель.
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