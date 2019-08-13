Меркель подтвердила, что в 2021 году полностью уйдет из политики

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что после следующих выборов в Бундестаг, которые пройдут в 2021 году, не намерена заниматься активной политической деятельностью. Об этом она заявила во вторник на встрече с читателями газеты Ostsee-Zeitung в городе Штральзунд на севере ФРГ.

«Да, я впоследствии больше не хотела бы занимать активных политических постов, — сказала Меркель. — Конечно, я останусь политическим человеком, но заниматься активной политической деятельностью я не буду».

Меркель отметила, что не собирается делать это и на уровне ЕС. «Все посты там уже только что были распределены», — заметила канцлер под смех присутствовавших.

Напомним, что в конце 2018 года Меркель ушла с поста председателя Христианско-демократического союза, но осталась канцлером. По ее словам, она собирается доработать четвертый срок до конца — до 2021 года.