США обвинили Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что корпорация Apple не желает помогать американским правоохранительным органам в поимке преступников, но при этом содействует «цензуре и притеснениям» со стороны России и Китая.

Об этом пишет The Washington Post.

«Было много сообщений, что Apple сотрудничает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры данных, чтобы эти правительства могли организовать масштабное наблюдение», — заявил Барр.

Также генпрокурор заявил, что политика Apple по защите персональных данных является неприемлемой и угрожает безопасности США. По словам Барра, Apple отказывается помогать спецслужбам взламывать телефоны преступников.